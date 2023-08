Oekraïners succesvol tegen Russische Ka-52

Oekraïne claimt dat het deze donderdag twee Russische Ka-52-gevechtshelikopters heeft neergeschoten. Het is opvallend nieuws omdat de Ka-52 de meest geavanceerde Russische helikopter is en gezien wordt als een geducht wapen tegen onder andere westerse tanks.

De 47ste Gemechaniseerde Brigade van Oekraïne meldt op Facebook dat soldaten donderdagochtend rond 7:40 uur een Russische Ka-52 neerhaalden met behulp van een raketsysteem. Dit zou zijn gebeurd in de buurt van Robotyne, een dorp in het zuidoosten van Oekraïne. Een half uur eerder maakte de Oekraïense luchtmachtcommandant Mykola Olesjtsjoek via Telegram bekend dat er een Russische Ka-52 was neergehaald in de nabijheid van Bachmoet, een stad in het oosten van Oekraïne die bekend is geworden door de intensieve gevechten die daar maandenlang plaatsvonden.

Een geducht wapensysteem

De Ka-52 ‘Alligator’ wordt door het Kremlin ‘s werelds beste gevechtshelikopter genoemd, zo schrijft de Oekraïense krant Kyiv Post schertsend. Dat de Oekraïners meerdere toestellen op een dag weten neer te halen maakt dit dus een opsteker. Het Britse Ministerie van Defensie verklaarde namelijk in juli dat de helikopter een cruciale rol speelt in de Russische invasie van Oekraïne en noemde het ‘een van de meest invloedrijke Russische wapensystemen’. Specifiek in de zuidelijke regio Zaporizja, een belangrijk gebied voor het Oekraïense tegenoffensief, worden de heli’s veelvuldig ingezet. Het zou hier dan ook vaak gaan om gemodificeerde versies die uitgerust zijn met antitankraketten voor langere afstanden die de Oekraïense luchtafweer kunnen omzeilen.

40+ Ka-52 gevechtshelikopters neergehaald

Desalniettemin blijft Oekraïne sterk verzet bieden. En ook tegen de Ka-52 met succes: sinds het begin van de invasie in februari 2022 heeft het land naar schatting al meer dan 40 Ka-52 gevechtshelikopters neergehaald, aldus het Nederlandse militaire weblog Oryx.