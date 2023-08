Onderzoek na landing KLM 787 op Schiphol

Een passagier stelde zich gisterenochtend agressief op in een KLM Boeing 787-10 op weg naar Schiphol.

Het toestel, registratie PH-BKK, vertrok 23:20 uur lokale tijd vanuit Dar Es Salaam. Vanuit Amsterdam vliegt de KL569 standaard eerst naar het noordelijker gelegen Kilimanjaro om vervolgens via Dar Es Salaam terug te vliegen naar Schiphol. Aan boord van de KLM 787 zou een Keniaanse man, van wie verder geen details naar buiten gebracht werden, zich agressief hebben opgesteld. ‘Hij maakte herrie en schopte tegen een deur’, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bij NH Nieuws. Het is niet bekend of de man zich eveneens opstandig opstelde tegenover het cabinepersoneel en zijn medereizigers. Vanmorgen heeft @KMar_PenB_SPL een Keniaanse man aangehouden voor overlast aan boord van een vlucht uit Tanzania. De man had zich in het vliegtuig agressief gedragen. Nadat het vliegtuig landde op Schiphol is hij door de Marechaussee aangehouden voor verder onderzoek.— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) August 17, 2023

Wanneer de Keniaanse reiziger baldadig werd, is niet bekend. De 787 landde rond de klok van 7:15 uur, een half uur eerder dan de aanvankelijke aankomsttijd, op de Kaagbaan. Daarna taxiede de Dreamliner volgens gegevens van Flightradar24 richting de E-pier. De marechaussee wachtte het toestel op en arresteerde de Keniaan. Een onderzoek wordt ingesteld wat zich precies die vlucht aan boord heeft afgespeeld. Het is onduidelijk of het KLM-toestel schade in de cabine heeft opgelopen. De PH-BKK vertrok vervolgens drie uur later voor de volgende vlucht naar San Francisco. De reiziger in kwestie zit volgens de marechaussee nog steeds vast.

Het is niet de eerste keer dat een KLM-reiziger zich op een intercontinentale vlucht opstandig opstelt. Maart dit jaar vertoonde een passagier op een vlucht vanuit Schiphol naar Calgary agressief gedrag. De 777-200 keerde ter hoogte van IJsland terug naar Amsterdam waarna de Marechaussee de persoon aanhield.