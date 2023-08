747 speciaal voor één reiziger op en neer

De Braziliaanse voetballer Neymar vloog vrijdag met een privé-Boeing 747 vanuit Parijs Le Bourget Airport naar Riyad King Khalid International Airport.

De 747, die eigendom is van The Kingdom Holding Company, een bedrijf dat investeringen doet in de Saudi-Arabische luchtvaartmarkt, vloog donderdag vanuit Riyad naar Parijs. Het vliegtuig vloog volgens Planespotters.net van 1992 tot 2001 voor Air China. Daarna werd het teruggegeven aan Boeing om vier jaar later in dienst te komen van The Kingdom Holding Company. Gespeculeerd wordt dat Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud eigenaar is van de HZ-WBT7. 🤯🤯 Neymar Jr viajó rumbo a Arabia en el Boeing 747 privado del príncipe saudí Al-Waleed bin Talal. #AlHilal pic.twitter.com/0I1b30A6kD— Gol al 90⚽️ (@golal90fc) August 18, 2023

Meest gevolgde vlucht

Een dag na aankomst in Parijs stapte Neymar aan boord van de 747. Op een video is te zien hoe de aanvaller voor de Jumbo poseert en vervolgens instapt. In het vliegtuig zegt hij dat hij klaar is te vertrekken naar Riyad. De machine vertrok 12:50 uur. Op Flightradar24 was de vlucht op dat moment de meest gevolgde, net zoals eerder die van Lionel Messi. De Argentijn vloog naar Parijs om zijn transfer naar de Franse topclub PSG af te ronden. Na een vlucht van iets minder dan zes uur landde de 747 op haar eindbestemming. Daar werd de voetballer warm onthaald.

De 747 van The Kingdom Holding Company vloog op en neer om Neymar op te halen © Flightradar24.com

Transfer naar Al-Hilal

De speciaal gecharterde 747-vlucht had te maken met een overstap die Neymar gemaakt heeft. Halverwege deze maand kwam het nieuws naar buiten dat Al-Hilal, een voetbalclub uit Saudi-Arabië, de Braziliaan overneemt van PSG. In Frankrijk zat de aanvaller volgens Voetbal International niet meer bij de selectie van komend seizoen en leek er nog weinig perspectief voor hem. Al-Hilal verloste hem en zou naar verluidt negentig miljoen euro hebben neergelegd. Neymar tekent voor twee seizoenen in Saoedi-Arabië. De voetballer is onder meer bekend van de 222 miljoen euro die in 2017 door PSG aan FC Barcelona voor hem betaald werd.