Drie Russische vliegtuigen krijgen uitzondering luchtruimverbod

Drie Russische commerciële vluchten vlogen afgelopen donderdagnacht door het luchtruim van Estland. Door de sancties als vergelding op de oorlog in Oekraïne is dat echter niet meer toegestaan.

Het betrof een Airbus A321neo van Ural Airlines vanuit Kaliningrad naar Moskou, een Nordwind Airlines Boeing 737 vanuit dezelfde stad op weg naar Samara en een A319 van Rossiya die vertrokken was vanaf St. Petersburg naar Kaliningrad. Het trio kreeg echter wel toestemming om door het luchtruim te vliegen. Reden daarvoor was volgens de aeroTelegraph dat het gebied waar de machines overheen vlogen geteisterd werd door onweersbuien. Daarnaast kreeg de 737 goedkeuring om kort uit te wijken naar het Finse luchtruim. Westerse landen mogen zelf beslissen of Russische vliegtuigen bij uitzondering een ongeplande landing mogen maken. Finland and Estonia allowed three planes of Russian airlines to cross their air borders due to thunderstorms this night.



According to the Federal Air Transport Agency, the ships of the Rossiya, Ural Airlines and Severny Wind airlines flew over neutral waters to Kaliningrad, pic.twitter.com/WhZIrAp5aH— Про – СВО (@12_31_84) August 17, 2023

Andere gevallen

Sinds de oorlog in Oekraïne heeft een groot aantal landen sancties tegen Rusland ingesteld. Een daarvan is dat Russische luchtvaartmaatschappijen niet meer welkom zijn in luchtruimen en op luchthavens. Toch komt het nog weleens voor dat een Russisch toestel het verbod zowel geoorloofd als ongeoorloofd schendt. Twee maanden geleden vloog een Ilyushin II-96, die deel uitmaakt van de Special Flight Squadron, vanuit Moskou Vnukovo naar Washington Dulles Airport om Russische diplomaten op te halen. Daarvoor kreeg Rusland goedkeuring.

Daarentegen vloog een Aeroflot A321 vorige maand zonder ‘officieel aangevraagde toestemming’ het Estse luchtruim binnen. Omdat de weersomstandigheden boven de internationale corridor tussen Finland en Estland het opnieuw niet toelieten, week het toestel uit. Een woordvoerder van het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken lichtte toe dat ‘het een beslissing van de luchtverkeersleider was die gecoördineerd moest worden met de luchtmacht en NAVO’.