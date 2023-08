Nieuwe aanvallen met drones op Moskou

Rusland zegt twee Oekraïense droneaanvallen in de regio Moskou te hebben verijdeld. Wel zijn tenminste twee mensen gewond geraakt door vallende brokstukken van de neergeschoten drone.

‘Een poging door het regime in Kiev om een aanval uit te voeren met een onbemand luchtvaartuig is verijdeld’, meldt het Russische Ministerie van Defensie. Dit zou deze morgen rond 6:50 uur lokale tijd gebeurd zijn. De drone stortte neer in het dorp Pokrovskoye, ten zuidwesten van Moskou, meldde het ministerie. Er waren geen slachtoffers, voegde het eraan toe.

Om 8:16 uur zou een tweede aanval zijn verijdeld in Istra, ten noordwesten van de Russische hoofdstad. Autoriteiten in de regio Moskou meldden dat daar twee mensen gewond raakten nadat brokstukken van de neergeschoten drone op een huis waren gevallen. ‘Een man is opgenomen in het ziekenhuis en een vrouw raakte gewond maar weigerde opgenomen te worden. Nooddiensten zijn ter plaatse’, zei gouverneur Andrey Vorobyov van de regio Moskou op Telegram.

Droneaanvallen hinderen luchtvaart

Afgelopen weken deden zich vier droneaanvallen boven Moskou voor, waarbij twee drones lichte schade veroorzaakten aan torenflats in het zakencentrum van Moskou. Ook het vliegverkeer ondervindt hinder. Bijna vijftig vluchten van en naar de hoofdstad werden door de laatste twee aanvallen verstoord. Vluchten vanuit de vier belangrijkste luchthavens van Moskou – Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo en Zhukovsky – werden beperkt. Het zou gaan om 45 passagiers- en twee vrachtvluchten, meldt de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya.

Russische functionarissen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat militaire drones die over Moskou vliegen – dat samen met de omliggende regio een bevolking heeft van bijna 22 miljoen mensen – een grote ramp kunnen veroorzaken.