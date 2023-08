‘Spitfire-feestje’ in het Aviodrome | Foto’s

Afgelopen weekend vond in het Aviodrome het derde en laatste Fly-In weekend van deze zomer plaats. Blikvangers waren vier klassieke ‘fighters’ bij elkaar: op zaterdag waren twee Nederlandse Spitfires en twee Nederlandse P-51 Mustangs te zien en horen.

De meest opvallende Spitfire was de tweezits Spitfire T.9 van “Flying Vintage Everyday“. Deze stichting, opgericht door voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, heeft twee Nederlandse Spitfires. De Spitfire met registratie MJ772 vloog tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Royal Air Force. Na een uitgebreide restauratie en ombouw tot tweezitter, werd het toestel in 2021 aangekocht door Van Eerd.

Rolls Royce Merlin motor en Rotol propeller van Spitfire PH-OUQ © Leonard van den Broek

Spitfire Tr.9 PH-KDH bij aankomst op Lelystad © Leonard van den Broek

Spitfire Tr.9 PH-KDH bij aankomst op Lelystad © Leonard van den Broek

Spitfire LF.IX PH-OUQ van KLu Historische Vlucht na de landing op Lelystad © Leonard van den Broek

In formatie met Spitfire LF.IX PH-OUQ van de KLu Historische Vlucht kwam de ‘Jumbo Spitfire’ aan op Lelystad. Kort daarvoor waren de twee Nederlandse Mustangs al geland: PH-PSI (“Damn Yankee”) van Tom van der Meulen en PH-JAT (“Trusty Rusty”) van Stichting Vroege Vogels.

P-51D Mustang ‘Damn Yankee’ bij aankomst op Lelystad © Leonard van den Broek

P-51D Mustang ‘Damn Yankee’ bij aankomst op Lelystad © Leonard van den Broek

De twee Nederlandse Mustangs naast elkaar in het Aviodrome © Leonard van den Broek

Het vliegbedrijf van Tom van der Meulen is gebaseerd op vliegveld Oostwold. Van der Meulen bezit enkele historische vliegtuigen, waaronder P-51D Mustang “Damn Yankee”. Stichting Vroege Vogels opereert vanaf de Early Birds hangar op Lelystad. Naast Mustang PH-JAT, waren ook een Fokker D.VII, een Nieuport N28 en een Fokker Dr.1 van deze stichting te zien. Fokker D.VII en Nieuport 28 van stichting Vroege Vogels © Leonard van den Broek

Andere deelnemers aan de fly-in waren een DH.82a Tiger Moth en een DHC-1 Chipmunk van het Hilversumse “Classic Wings”. De gele Tiger Moth met registratie PH-UAO is gespoten in de kleuren van de Rijksluchtvaartschool (RLS). Van 1946 tot 1960 werd dit toestel ook daadwerkelijk gebruikt voor het opleiden van Nederlandse verkeersvliegers.

DH.82 Tiger Moth in de kleuren van de Rijksluchtvaartschool © Leonard van den Broek

DH.82 Tiger Moth in de kleuren van de Rijksluchtvaartschool © Leonard van den Broek

Dichter bij huis was AT-6 Texan PH-TXN van Wings Over Holland, dat op Lelystad is gevestigd. Deze “Harvard” (Britse benaming voor de T-6) vliegt in de kleuren van de Marine Luchtvaartdienst, maar dit schema is niet authentiek. Het vliegtuig heeft na de oorlog enkele jaren bij de Zweedse luchtmacht gediend als lestoestel. Sinds 2017 is de Texan eigendom van Wings Over Holland. Zaterdag maakte het vliegtuig twee keer een rondvlucht en verraste het de bezoekers met een fly-by op lage hoogte!

AT-6 PH-TXN met passagier achterin © Leonard van den Broek

Fly-by van AT-6 PH-TXN © Leonard van den Broek

AT-6 PH-TXN van Wings Over Holland © Leonard van den Broek

De Grumman US-2N Tracker van het Aviodrome is helaas niet vliegwaardig. Wel heeft het toestel sinds een jaar of vijf weer twee werkende motoren. Sinds de ‘roll-out‘ is de machine nog verder teruggebracht in oorspronkelijke staat, met diverse opschriften en propellertips in de juiste kleuren. Met twee draaiende Wright 1820 Cyclone motoren, toonde het toestel ook dat de vleugels konden worden opgeklapt. De Koninklijke Marine gebruikte de S-2 Tracker vanaf het vliegdekschip Karel Doorman.