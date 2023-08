Storm Hilary teistert luchtvaart Californië

Afgelopen nacht kwam in Californië de tropische storm Hilary aan land. Dat heeft het vliegverkeer geweten: maar liefst 4.500 vluchten zijn vertraagd of geannuleerd als gevolg van de weersomstandigheden.

Verschillende vliegvelden in en om Californië zijn getroffen door de storm Hilary. De eerste tropische storm die Zuid-Californië in 84 jaar aandoet begon als orkaan en zwakte vervolgens af in kracht. Volgens de FlightAware zijn de luchthavens Harry Reid International in Las Vegas, waar meer dan 300 vluchten zijn geannuleerd, en San Diego International, waar ongeveer 40% van de aankomende en vertrekkende vluchten zijn geannuleerd, het zwaarst getroffen. Bijna een derde van de vluchten van en naar de luchthaven Ontario International, net buiten Los Angeles, is ook geannuleerd. Dit omdat meer dan 9 miljoen inwoners van de stad in het gebied wonen dat risico loopt bij mogelijke overstromingen. Verschillende kleinere luchthavens cancelden ook vluchten. De komende uren lijken vooral de overstromingen als gevolg van de zware regenval in verschillende delen van Californië nog voor problemen te zorgen.

Overvallen maar gelaten

Veel mensen op vliegvelden zijn overvallen door de storm die door sommige Amerikaanse media ‘historisch’ wordt genoemd. Ze zijn dan ook in groten getale op het vliegveld aanwezig. Een aantal klagende mensen daargelaten lijkt de sfeer op de meeste vliegvelden tegenover de media gelaten. ‘Ik ga liever voor veiligheid dan onverantwoord proberen naar huis te vliegen. Better safe than sorry’ zegt bijvoorbeeld Andrew Lopez, wiens vlucht vanaf San Francisco International Airport (SFO) werd geannuleerd. Ook de gestrande Jennifer Fields, wiens vlucht vanaf LAX was vertraagd, blijft tegenover CBS News redelijk positief: ‘Mijn familie is hier, dus als mijn vlucht wordt geannuleerd, kan ik gewoon bij hen blijven, maar ik wil wel terug naar huis om bij mijn hond te zijn.’