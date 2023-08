Weer hoop voor eerste Learjet ooit

De allereerste Learjet die ooit aan een klant geleverd werd krijgt een nieuw leven. Het toestel uit de jaren zestig dat in erbarmelijke staat verkeert, is gekocht om opgeknapt te worden en weer te gaan vliegen.

Van de Learjet 23, werd in oktober 1964 voor het eerst een exemplaar aan een klant geleverd. De Chemical and Industrial Corporation uit Cincinnati kocht als eerste de machine met serienummer 003. Precies dit vliegtuig wordt meer dan 58 jaar later door enkele enthousiastelingen gerestaureerd en weer vliegklaar gemaakt.

Het doel van de groep genaamd de Classic Lear Jet Foundation, is ambitieus: ‘Het vliegtuig wordt teruggebracht naar de stad waar het werd gebouwd om het weer in vliegklare staat te herstellen.’ De eigenaar van het niet-luchtwaardige vliegtuig stond de groep al in het begin van het jaar toe om aan de Learjet te werken en in februari naar Wichita te brengen. De romp en de vleugels werden afzonderlijk vervoerd. De GE-CJ610-motoren werden door de groep, waaronder voormalige Learjet-medewerkers en huidige luchtvaarttechnici, ter restauratie naar International Turbine Industries in Detroit gestuurd. Het vliegtuig werd in Wichita eerst opgeslagen bij Lee Aerospace en vervolgens bij Bombardier, waar de groep het ook presenteert om meer sponsors aan te trekken.

Financiering rond

Hoewel het project dus voortvarend van start ging waren er nog wel enkele beren op de weg. Het voornaamste probleem: het vliegtuig was lange tijd niet volledig betaald. Dit veranderde op 13 augustus. De groep kondigde aan dat ze, na een genereuze donatie van onder anderen de legendarische zakenjetpiloot en ondernemer Clay Lacy, de aankoop hadden voltooid. Volgens AIN Online portal zou de prijs $90.000 -ongeveer €83.000- zijn geweest. Op 15 augustus nam de stichting als laatste stap ook de logboeken en alle onderhoudsgegevens over.