CEO Lufthansa aan de slag als steward

Het lijkt een trend te worden, luchtvaartbestuurders als cabinepersoneel. Het meest recente voorbeeld: Jens Ritter, de CEO van Lufthansa, als steward.

Nadat Marjan Rintel zich eerder liet zien met de handen uit de blauwe mouwen heeft nu ook Lufthansa-baas Jens Ritter zijn maatschappij geleid vanaf de werkvloer. De baas van de nationale luchtvaartmaatschappij van Duitsland trad op als extra steward op weg naar Riyad en Bahrein. Hij bediende passagiers in de business class op weg naar Riyad en verplaatste zich naar de economy class tijdens de nachtelijke terugvlucht naar Frankfurt.

Ritter vertelt op LinkedIn hoe zijn uitstapje hem de ogen opende voor de uitdagingen waarmee het personeel aan boord van het vliegtuig wordt geconfronteerd. Foto’s tonen Ritter terwijl hij poseert met de bemanning, drankjes bereidt en klanten bedient in de economy class. Volgens zijn LinkedIn-post heeft hij veel geleerd van deze ervaring bij een ander deel van Lufthansa: ‘Het was zo interessant om individueel op de wensen van de gasten in te gaan (…) Ik vloog eerder als piloot en dacht dat ik wist over de uitdagingen van een nachtvlucht. Maar om aanwezig te zijn, attent en voorkomend – terwijl je biologische klok je vertelt om te slapen – was iets totaal anders. Het team was geweldig en verwelkomde me meteen…’

Hoewel sommigen deze actie als een PR-stunt kunnen zien, heeft Ritter bevestigd dat hij van plan is de kwesties die hij tegenkwam aan te pakken. Toen hem gevraagd werd naar specifieke problemen, gaf hij aan een oplossing te zullen zoeken voor het feit dat de menukaarten niet overeenkomen met het geserveerde eten.

Niet de eerste

Ritter is niet de eerste directeur die in de afgelopen maanden in de cabine werd gezien. In mei werd bijvoorbeeld Marjan Rintel, CEO van KLM, gezien terwijl ze passagiers bediende op een vlucht tussen Los Angeles en Amsterdam. Net als bij de Lufthansa-CEO volgden er van de kant van het publiek gemengde reacties op de acties van Rintel. Online lieten klanten horen dat zulke functionarissen zich op andere aspecten zouden moeten concentreren en dat ze hun tijd verspillen. Anderen ondersteunden echter het idee en benadrukten dat dit is wat goed leiderschap inhoudt.