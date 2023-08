Heli Holland krijgt helikopter terug, onderzoek gaat door

De helikopter van Heli Holland, die eerder deze maand in beslag werd genomen, wordt weer teruggegeven. Het toestel is niet meer nodig voor het lopende onderzoek naar het helikopterbedrijf.

Heli Holland is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek vanwege het vermeend ‘niet luchtwaardig (onder)houden’ van een helikopter en valsheid in geschrifte. Er is niet naar buiten gebracht welke documenten mogelijk vervalst zijn, maar het houdt mogelijk verband met onjuiste registraties in de onderhoudspapieren van de helikopter. Dit zou betekenen dat er minder vaak onderhoud is gepleegd dan voorgeschreven.

Alhoewel het toestel inmiddels is teruggegeven, blijft het onderzoek naar Heli Holland lopen. Binnenkort zal het Openbaar Ministerie besluiten of zij het bedrijf gaat vervolgen.

De helikopter in kwestie, een Airbus EC155 geregistreerd als PH-EQU met plaats voor twaalf passagiers, is tijdens een politie-inval eerder deze maand in beslag genomen. De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben doorzoekingen uitgevoerd bij vestigingen van Heli Holland in zowel Den Helder als het in Drenthe gelegen Emmer-Compascuum. De betreffende helikopter is in het verleden ook gebruikt door Koning Willem-Alexander.