Volt onderzoekt vliegquotum in aanloop naar verkiezingen

De fractievoorzitter van Volt, Laurens Dassen, noemt een vliegquotum als mogelijke maatregel om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder gevlogen zal worden.

Door het quotum in te voeren moet het voor iedere Nederlander mogelijk blijven om eens per jaar met het vliegtuig te kunnen reizen. Frequent vliegen zal echter niet meer mogen. Volgens Dassen is zeventien procent van de Nederlanders verantwoordelijk voor bijna de helft van alle vluchten vanuit Nederland, wat volgens hem niet moet kunnen. De partij onderzoekt nog of de plannen haalbaar zijn voordat deze worden opgenomen in het partijprogramma.

Het verbieden van korte vluchten haalt hoe dan ook het partijprogramma van Volt. De partij wil fors investeren in ‘groene’ transportmethodes en het gebruik van de trein op korte afstanden stimuleren.

‘We moeten grote investeringen doen in infrastructuur, nieuwe regelgeving invoeren, belastingen en subsidies, en gedragsveranderingen teweegbrengen om een koolstofvrij vervoerssysteem te krijgen. Daarom moeten we de overheidsuitgaven verschuiven van luchthavens en wegen naar duurzame transportinfrastructuur. Volt zal alle vormen van milieuvriendelijk reizen, met de fiets op nummer 1, investeringen in en verbetering voor elektrische auto’s, alsook een geïntegreerd Europees spoorwegnet’, zo schrijft de partij op haar website.