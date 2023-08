737 beschadigd na harde landing | Video

Een Boeing 737-800 maakte een harde landing op de luchthaven van Santa Ana. Een van de motoren schuurde daarbij over het asfalt.

Het toestel, registratie N516AS, vertrok afgelopen zondag 20:35 uur lokale tijd vanaf Seattle Tacoma International Airport. Na een vlucht van tweeëneenhalf uur arriveerde het vliegtuig op haar eindbestemming. Op dat moment werd Zuid-Californië geteisterd door storm Hilary. Steden kregen te maken met stortregens met als gevolg dat verschillende wegen onder water kwamen te staan. In de regio werd de noodtoestand uitgeroepen. Dit hield onder meer in dat gewaarschuwd werd voor overstromingen. Diverse luchthavens werden de dupe van de storm. Op Las Vegas Harry Reid International Airport vonden annuleringen plaats van 300 vluchten, terwijl op San Diego International Airport 40 procent van de aankomende en vertrekkende vluchten geen doorgang vond. Major damage received by the 2008 built Alaska Airlines Boeing 737-800 aircraft (N516AS) due to heavy landing on runway 20R at Santa Ana John Wayne Airport, (SNA/KSNA), United States, amid hilary hurricane.



Flight AS1288 came to a rest on the taxiway. No injuries reported yet. pic.twitter.com/CEkJDgWf5E— FL360aero (@fl360aero) August 21, 2023

Motor raakt landingsbaan