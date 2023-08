Identiek probleem British Airways 777

Een Boeing 777-200 van British Airways kreeg tijdens een vlucht naar Orlando te kampen met een gebarsten voorruit.

Het toestel, registratie G-VIIP, vertrok maandagochtend 11:10 uur lokale tijd vanuit Londen Gatwick op weg naar de Verenigde Staten. Na een uur te hebben gevlogen boven de Atlantische Oceaan, besloten de vliegers om te keren naar de luchthaven waarvan het opgestegen was. Welke oorzaak ten grondslag ligt aan het gebarsten cockpitraam, is niet bekend. Op het moment van de barst vloog de 777 op een hoogte van bijna elf kilometer. Na de bocht zette de machine de route naar Gatwick twee kilometer lager voort. Of de barst verband houdt met de hoogte, is niet duidelijk. De piloten hebben in ieder geval geen noodtoestand uitgeroepen. ‘Onze piloten zijn uit voorzorg teruggekeerd naar Londen Gatwick wegens een klein technisch probleem en het vliegtuig is zonder problemen geland’, aldus een woordvoerder van British Airways bij Express.co.uk.

De machine arriveerde iets minder dan tweeëneenhalf uur na take-off weer op Londen Gatwick waar de passagiers uitstapten. ‘We hebben onze excuses aan de reizigers aangeboden voor de verstoring van hun reis en onze teams werken er hard aan hen zo snel mogelijk weer op weg te helpen’, ging de woordvoerder verder. De ernst van de gebarsten ruit is niet bekend. De 777 kon een dag later haar operaties voortzetten: bijna 24 uur later maakte de machine zich klaar voor een vlucht naar Vieux Fort, een eiland in de Caraïben.

Het is niet de eerste keer dat een cockpitruit van een British Airways 777-200 tijdens een vlucht boven de Atlantische Oceaan barst. Vlak voor Kerstmis 2021 werd een raam van eenzelfde toestel verbrijzeld door een ijsblok van een overvliegend vliegtuig. Die 777 was toentertijd eveneens vertrokken vanaf Londen Gatwick, maar de vliegers besloten wel door te vliegen naar hun eindbestemming San José.