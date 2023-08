Mogelijk acties bij KLM na mislukken onderhandelingen CNV

Vakbond CNV Vakmensen stopt de onderhandelingen met KLM over een nieuwe CAO voor het grondpersoneel. Het laatste bod van KLM, een loonsverhoging van 7,5 procent, noemt de vakbond onvoldoende.

‘Na de laatste overlegronde vorige week hebben we vandaag met onze kaderleden de balans opgemaakt. De conclusie na 15 onderhandelingsrondes is unaniem: dit heeft geen zin meer, we zijn uitonderhandeld met KLM en gaan onze leden raadplegen over acties’, aldus Souleiman Amallah van CNV Vakmensen.

‘Over verschillende belangrijke onderwerpen gaat het vast wel lukken om afspraken te maken, zoals een betere regeling voor geboorte- en ouderschapsverlof en een regeling om tot drie jaar voor de pensioenleeftijd te kunnen stoppen met werken. Maar het loopt vast op het loon. Daar komen we maar niet uit’, verklaart Amallah.

Eerder stapte ook FNV uit de onderhandelingen. Zowel FNV als CNV zullen de komende dagen werken aan vervolgstappen en de actiebereidheid van hun leden peilen. CNV heeft laten weten dat hun leden naar verwachting voor acties zullen stemmen, waarna de vakbond een ultimatum naar KLM zal sturen.