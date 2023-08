Rentree-vlucht Air Koryo abrupt gecanceld

De eerste internationale Air Koryo-vlucht sinds de uitbraak van het coronavirus vanuit Pyongyang naar Beijing werd plotseling geannuleerd.

De vlucht, JS151, zou afgelopen maandagochtend lokale tijd vertrekken vanuit de Noord-Koreaanse hoofdstad. Tijdens de coronacrisis zonderde het land zich volledig van de buitenwereld af om het virus buiten de deur te houden. Dat deed het onder meer door vluchten van buitenaf te weren. Alleen in uitzonderlijke gevallen verwelkomde het land mensen van andere komaf. De luchtvracht leed eveneens onder de gevolgen van dit beleid. De handel met China, een belangrijke partner, nam af waardoor de Noord-Koreaanse economie in 2020 met 4,5 procent kromp.

Vluchten Air Koryo

Hoewel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un net iets meer dan een jaar eerder verklaarde dat zijn land het ‘coronavirus verslagen had’, vond dit jaar pas de eerste internationale vlucht plaats, uitgerekend naar China. Voor de coronacrisis vloog de luchtvaartmaatschappij vanuit Pyongyang naar Beijing, Shenyang en Shanghai. Daarnaast voerde zij vluchten vanaf hetzelfde vliegveld uit naar het Russische Vladivostok. Daarmee wordt vrijdag weer gestart. North Korea’s Air Koryo made its first flight to Beijing (and first flight outside North Korea) since March 2020 this week. https://t.co/6qr7eqC5zp pic.twitter.com/p62epU8rO4— Flightradar24 (@flightradar24) August 22, 2023

Geen vliegtuig

De vlucht naar Beijing moest echter nog even op zich laten wachten. In de Chinese hoofdstad hadden diverse media zich in de aankomsthal verzameld om een glimp op te vangen van de eerste vlucht sinds de Noord-Koreaanse lockdown. Plotseling verscheen op de display dat de JS151 geannuleerd was. De reden was niet bekend. De ‘juiste informatie’ zou uiteindelijk volgens enkele aanwezige Air Koryo-medewerkers ter plaatse opgevraagd kunnen worden bij de Rodong Sinmum-krant, die uitgegeven wordt door het Centraal Comité van de Workers’ Party of Korea. In het luchthavenkantoor van Air Koryo werd door vertegenwoordigers van persbureau AFP slechts een ‘slapende man op een bank’ waargenomen. Een dag later werd de vlucht vanuit Pyongyang naar Beijing alsnog uitgevoerd met een Tupolev Tu-204-100B.