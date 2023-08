Embraer-jet neergestort in Rusland

Woensdag stortte een Embraer Legacy 600-zakenjet neer ten noordoosten van Moskou. Aan boord zat waarschijnlijk Jevgeni Prighozjin, oprichter en leider van de beruchte Wagner-groep.

De Embraer, registratie RA-02795, steeg ‘s middags op vanaf een luchthaven in Moskou en was onderweg naar Sint-Petersburg. Data van FlightRadar24 laten zien dat het toestel nog geen uur na de take-off zeer snel daalde. Korte tijd later bleek dat het vliegtuig in de buurt van Tver was neergestort. Hoe de crash kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Volgens verschillende rapporten is de machine neergeschoten door luchtdoelraketten van het Russische luchtafweersysteem. Dit is daarentegen nog niet officieel bevestigd.

In totaal waren er zeven passagiers en drie bemanningsleden aan boord. Geen van hen overleefde de crash. Onder de passagiers was naar verluidt ook Jevgeni Prighozjin, de baas van het Russische huurlingenleger Wagner. Velen denken dat de Embraer met opzet is neergeschoten als wraakactie van president Vladimir Poetin, nadat Prighozjin in juli een staatsgreep wilde plegen met behulp van de Wagner-groep.

Onrust