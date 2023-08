Nieuwe uitdaging voor Russische luchtvaart

De belangrijkste IT-dienstverlener in de luchtvaartindustrie trekt zich terug uit Rusland. Het vertrek van Sita treft Russische en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die nog steeds van en naar Rusland vliegen.

Elf luchtvaartmaatschappijen sloten in 1949 de handen ineen. Swedish Aerotransport, Air France, BEA, BOAC, British South American Airways, Danish Det Danske Luftfartselskab, KLM, Norwegian Det Norske Luftfartselskap, Sabena, Swissair en TWA besloten toen hun communicatiesystemen samen te gaan organiseren. Het resultaat was de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques oftwel SITA. Vandaag de dag is het een IT-bedrijf met 4700 medewerkers en 2800 klanten in meer dan 200 landen. De diensten omvatten bijvoorbeeld producten voor het volgen van bagage, inchecken en instappen, vrachtafhandeling en vooral communicatie tussen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

Ook in Rusland is SITA actief. Maar niet lang meer: het bedrijf trekt zich terug. Door de uitsluiting van het SITA-communicatiesysteem zijn luchtvaartmaatschappijen uit Rusland niet langer in staat om gegevens over hun vluchten, passagiers en hun bagage naar internationale luchthavens te verzenden. De uitsluiting geldt ook voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die naar Rusland vliegen, zoals Air Serbia, Emirates of Turkish Airlines. Ook zij kunnen immers geen gegevens meer doorgeven aan luchthavens in Rusland via SITA.

‘Geen negatieve impact’

Het Russische ministerie van Transport laat aan de Russische zakenkrant RBC weten op de hoogte te zijn van het probleem en het zou bezig zijn met alternatieve oplossingen. ‘Het probleem is verholpen met de meeste landen waar internationale vluchten naartoe gaan’, zei een woordvoerder tegen de krant. Met de andere zijn nog gesprekken gaande.

De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya is nog zelfverzekerder. SITA’s terugtrekking uit Rusland heeft volgens Rosaviatsiya ‘geen negatieve impact op de burgerluchtvaartactiviteiten’. Sinds 2022 zijn er alternatieve transmissieroutes, “inclusief die van de binnenlandse productie”. SITA zelf wil geen commentaar geven op de kwestie.