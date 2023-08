Monarch Airlines nieuw leven ingeblazen

In 2017 viel het doek voor het Britse Monarch Airlines. Financiële problemen bewerkstelligden dat de airline het hoofd niet langer boven water kon houden. Nu zijn nieuwe investeerders druk bezig om de luchtvaartmaatschappij weer de lucht in te krijgen.

Investeerders kochten recent de failliete maatschappij, weliswaar zonder logo, kleurstelling en de officiële naam, die zijn eigendom van een ander bedrijf. Ze willen Monarch Airlines nieuw leven inblazen en hetzelfde bedrijfsmodel hanteren als TUI en Jet2. De airline wil vanaf 2024 vluchten uitvoeren vanaf London Luton Airport. Het ligt in de bedoeling in een later stadium een tweede basis te openen in de regio rond Birmingham en Manchester.

Een groot deel van de nieuwe routes worden gebaseerd op het oude netwerk van Monarch. Daarnaast moet de airline op bestemmingen gaan vliegen die momenteel niet door TUI en Jet2 worden aangeboden. De investeerders zijn nu druk met het zoeken naar machines. ‘We onderzoeken alle beschikbare financieringsmogelijkheden voor vijftien A319- en A320-vliegtuigen met een strategische Britse partner’, aldus Daniel Ellingham, voorzitter van Monarch’s raad van bestuur. De maatschappij hoopt in september met het certificeringsproces te starten.

Faillissement

De teloorgang van Monarch in 2017 was destijds het grootste faillissement van een luchtvaartmaatschappij in de Britse geschiedenis, totdat Thomas Cook in 2019 failliet ging. Mede door een hogere kostenstructuur kon het bedrijf de concurrentie met easyJet en Ryanair niet langer aan. Omdat de airline per direct alle operaties stillegde, strandden ongeveer 110 duizend reizigers in het buitenland.