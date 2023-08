Qantas bestelt vervanging voor Airbus A380

Qantas neemt de komende jaren langzaamaan afscheid van haar Airbus A330’s en A380’s. De luchtvaartmaatschappij plaatste dan ook een bestelling voor vervangende vliegtuigen.

Qantas beschikt momenteel nog over 10 Airbus A380’s en 26 A330’s. De A330-toestellen worden vanaf 2027 uitgefaseerd. De superjumbo’s mogen nog wat langer doorvliegen en verlaten de vloot vanaf 2032. Na het afscheid van de A380 vliegt de Australische maatschappij uitsluitend met tweemotorige toestellen. Alan Joyce, Qantas Group, is blij met de nieuwe bestelling: ‘Het is opnieuw een investering van meerdere miljarden dollars in de nationale luchtvaartmaatschappij en het is geweldig nieuws voor onze klanten en ons personeel.’

Voor de vervanging van de A330 moest een keus worden gemaakt tussen de A330neo en de Boeing 787. Het bedrijf besloot te gaan voor de Dreamliner met extra 787-9’s en acht 787-10’en. Behalve Boeing ontving ook Airbus een bestelling van de airline voor twaalf A350-1000’s. In 2022 maakte Qantas al bekend eenzelfde aantal A350-1000’s te bestellen voor Project Sunrise.

Global Airlines

Ondanks dat meerdere airlines, net als Qantas, de Airbus A380 op den duur willen vervangen, is het toestel nog steeds populair, zelfs bij een gloednieuwe luchtvaartmaatschappij. De Britse start-up Global Airlines wil in 2024 starten met het uitvoeren van commerciële vluchten. De vloot van de onderneming zal dan bestaan uit maar liefst vier A380’s. Eind mei kondigde de maatschappij het opmerkelijke nieuws aan, dat ze haar eerste Superjumbo had aangeschaft.