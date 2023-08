KLM Flight Academy schaft nieuwe vliegtuigen aan

De KLM Flight Academy is weer een stap dichterbij het verduurzamen van haar lesvloot. De vliegschool heeft nieuwe zuinigere vliegtuigen besteld.

De KLM Flight Academy bestelde twaalf DA40-toestellen bij de Oostenrijkse vliegtuigfabrikant Diamond. De nieuwe vliegtuigen vervangen haar huidige single-engine vloot die uit Socata TB-10’en en TB-20’s bestaat. Die machines zijn inmiddels op leeftijd en produceren in tegenstelling tot de DA40’s veel meer geluid en stoten ook meer CO2 uit.

‘De DA40-toestellen zijn stiller, zuiniger en beschikken over de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied. Dit maakt dat wij onze studenten een nog betere vliegopleiding kunnen bieden’, aldus de KLM Flight Academy. De vliegschool beschikt al over vier vliegtuigen van Diamond, van het type DA42. De DA42 Twin Star is een licht tweemotorig vliegtuig en is iets groter dan de DA40. De huidige ‘meermotorige vloot’ wordt uitgebreid met twee machines.

TB-10 Tobago van de Martinair Flight Academy (Ondergebracht bij de KFA) © Patrick Volmer

DA42 Twin Star © KLM Flight Academy

Elektrisch

De KLM Flight Academy heeft de ambitie om ‘binnen een aantal jaren met de eenmotorige vloot volledig elektrisch te kunnen vliegen’. De vliegschool heeft dan ook een optie open staan voor de aankoop van veertien elektrische vliegtuigen van het Amerikaanse Bye Aerospace. Een deel van de lesvluchten wordt overigens al elektrisch uitgevoerd in samenwerking met de E-Flight Academy op Teuge.