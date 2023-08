Thai Airways zet A380-vloot te koop

Even leek het er op dat Thai Airways haar A380-vloot, of een deel ervan, weer in dienst ging nemen. Helaas ging dit niet door en staan de toestellen nu te koop.

Thai probeert al een lange tijd van haar A380’s af te komen. De zes exemplaren waarover de luchtvaartmaatschappij beschikt, met de registraties HS-TUA, HS-TUB, HS-TUC, HS-TUD, HS-TUE en HS-TUF, verlieten de vloot tijdens de start van de coronacrisis in 2020. In dat jaar zette de airline als gevolg van financiële problemen maar liefst 34 vliegtuigen te koop. In eerste instantie waren de Superjumbo’s geen onderdeel van de verkoop. Toch besloot de maatschappij in 2021 ook twee A380’s in de etalage te zetten.

Thai slaagde erin alle vliegtuigen die ze te koop zette van de hand te doen, behalve de twee A380’s. Eind 2022 overwoog het bedrijf de toestellen toch weer in te zetten op commerciële vluchten, toen de luchtvaartsector zich herstelde na de pandemie. In het voorjaar van 2023 werd de knoop doorgehakt en volgde de keus nu alle zes Superjumbo’s van de hand te doen. Woensdag ging de verkoop officieel van start.

Bieden

Tot 12 september kunnen geïnteresseerden, die zich ook de aanbetaling van omgerekend ruim 46.000 euro kunnen veroorloven, een bod uitbrengen. Bieders uit landen die door Thailand of de Verenigde Staten zijn gesanctioneerd, mogen niet deelnemen. De vliegtuigen worden verkocht in een as-is, where-is conditie. Ofwel, je krijgt het toestel zoals het er nu bij staat en moet het zelf ophalen in Bangkok.