Schiphol-topman moedigt krimp aan

Ruud Sondag, CEO van Schiphol, pleit ervoor dat de krimp van de luchthaven doorgezet wordt. Momenteel bestaat over die maatregel nog veel onduidelijkheid.

Nadat diverse luchtvaartmaatschappijen een rechtszaak aanspanden, leek een krimp van de baan. De rechter oordeelde dat de Nederlandse overheid onjuist beslist had. KLM noemde toentertijd bijvoorbeeld dat zij het ‘een gemiste kans vond dat het kabinet zomaar beperkingen oplegde zonder dat naar alternatieve oplossingen gekeken werd’. Ondanks dat liet de overheid er niet bij zitten. Zij ging in hoger beroep. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat het aantal vliegbewegingen tóch gereduceerd mag worden, echter wel naar 460.000 vluchten per jaar in plaats van de beoogde 440.000.

Doorgaan met krimp

Daardoor ontstond veel onduidelijkheid. Bovendien trad het kabinet af. Vooralsnog moet op 12 september de capaciteitsdeclaratie door Schiphol gedaan worden voor het zomerseizoen dat vanaf 1 april 2024 van start gaat. Vanaf dan geldt de krimp naar 460.000 vluchten. ‘Het kan en moet stiller. De zorgen van omwonenden zijn niet demissionair’, aldus Sondag op de persconferentie van de halfjaarcijfers, bijgewoond door De Volkskrant. Dat streven kan echter alleen behaald worden als de krimp ‘niet controversieel’ verklaard wordt. ‘Ook het klimaat en de luchthaven kunnen zich de demissionaire status van het kabinet niet veroorloven. De lopende processen moeten worden doorgezet’, vervolgt de Schiphol-topman.

Meer beperkende maatregelen

Sondag zet al lange tijd in op beperkende maatregelen voor Schiphol. Eerder openbaarde hij de plannen dat tussen 0:00 uur en 6:00 uur vliegtuigen niet mogen opstijgen, terwijl tussen middernacht en 5:00 geen niet geland mag worden. ‘De nachtrust is voor omwonenden niet controversieel je slaapt of je slaapt niet’, zegt de Schiphol-CEO. Verder pleitte Sondag voor het weren van privévliegtuigen en toestellen die voor veel lawaai zorgen.