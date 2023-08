Transavia krijgt concurrentie op route Schiphol

Vanaf 1 december dit jaar verbindt óók Eurowings Schiphol met het Oostenrijkse Salzburg. Daarmee krijgt Transavia er een concurrent bij.

Eurowings vliegt op vrijdag en zondag tussen de beide steden. Op de route zet de luchtvaartmaatschappij een Airbus A320 in. Vrijdag vertrekt het toestel 10:10 uur vanuit Salzburg om anderhalf uur later in Amsterdam te landen. Na ongeveer dezelfde tijd aan de grond te hebben gestaan, vertrekt het om12:35 uur weer naar Oostenrijk. Op zondag stijgt de A320 om17:50 uur op en arriveert om19:35 uur op Schiphol. De terugvlucht staat om 20:15 uur op de planning. Om 21:50 uur wordt het vliegtuig vervolgens in Salzburg verwacht. De introductie van Schiphol maakt deel uit van de uitbreiding van het winterprogramma 2023/2024 van Eurowings. De luchtvaartmaatschappij gaat vanuit de Oostenrijkse stad eveneens op bestemmingen in Duitsland, Egypte en de Canarische eilanden vliegen.

Concurrentie

Transavia krijgt zodoende een extra concurrent op de route Schiphol-Salzburg. De dochtermaatschappij van KLM vliegt sinds juli 2021 tussen beide steden. Dat doet zij momenteel twee keer per week, te weten op donderdag en zondag. Beide keren vliegt zij als HV6591. Later dit jaar neemt de frequentie toe: Transavia vliegt halverwege december iedere dag tussen Schiphol en Salzburg. Op sommige dagen worden zelfs twee vluchten uitgevoerd. Behalve Eurowings dient easyJet zich vanaf december aan. Zij vliegt vanaf december tot maart iedere zaterdag van Amsterdam naar Salzburg en vice versa.

Vliegschema Eurowings

Vrijdag

Vliegnummer Vertrek Salzburg Aankomst Amsterdam EW4348 10:10 11:55

Vliegnummer Vertrek Amsterdam Aankomst Salzburg EW4349 12:35 14:10

Zondag

Vliegnummer Vertrek Salzburg Aankomst Amsterdam EW4348 17:50 19:35