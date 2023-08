Amerikaanse V-22 Osprey neergestort in Australië

Een Amerikaanse MV-22B Osprey is neergestort bij Melville Island, 60 kilometer ten noorden van de Australische stad Darwin. Drie inzittenden zijn daarbij omgekomen, de overige twintig zijn gewond geraakt. Diverse Australische media hebben hierover bericht.

In een persbericht wordt verder bevestigd dat vijf ernstig gewonde inzittenden naar het Royal Darwin Hospital zijn overgebracht. Het toestel zal worden geborgen. Naar de oorzaak van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld.

Het Amerikaanse marinierskorps (US Marine Corps) stuurt met regelmaat eenheden naar Australië onder de naam “Marine Rotational Force Darwin” (MRF-D). Marine Medium Tiltrotor Squadron 363 (VMM-363) is op dit moment op Darwin gestationeerd met een aantal Ospreys. De crash vond plaats tijdens een internationale oefening genaamd “Predator Run 2023”. Aan deze oefening nemen Australische, Amerikaanse, Filipijnse, Indonesische en Oost-Timorese militairen deel.

De Bell-Boeing V-22 Osprey had geen zeer goede reputatie wat betreft ongevallen. Dit is het gevolg van enkele fatale ongevallen tijdens de operationele testfase, zo’n 20 jaar geleden. De meest recente crash met een Osprey gebeurde in juni 2022, toen een MV-22 van de US Marines neerstortte in Californië. Naast de US Marines, gebruiken de USAF en US Navy ook versies van de Osprey. Japan heeft 17 V-22’s besteld voor het Japanse leger.