Corendon ziet met A350 win-winsituatie

Vanaf 3 november dit jaar vliegt Corendon met een Airbus A350 tussen Schiphol en Curaçao. De maatschappij pakt het echter iets anders aan dan haar concurrenten.

In het vliegtuig wordt een Only Adult zone geïntroduceerd. Deze zone bevindt voorin in de A350 en bestaat uit negen extra ruimte XL-stoelen en 93 standaardstoelen. Een stoelreservering in de Only Adult zone kost € 45 euro per enkele reis, terwijl voor een XL-stoel in de Only Adult zone € 100 euro per enkele reis moet worden betaald. De Only Adult zone wordt in het leven geroepen voor passagiers zonder kinderen of zakenreizigers. ‘Wij zijn ook de eerste Nederlandse airline die de Only Adult zone introduceert, omdat we tegemoet proberen te komen aan reizigers die op zoek zijn naar wat extra rust tijdens hun vlucht’, zegt Atilay Uslu, topman van Corendon, in een verklaring.

Vanaf november vliegt Corendon met haar A350 met een Only Adult zone © Corendon

Voordelen voor ouders

Behalve de voordelen voor reizigers die in rust willen reizen, biedt de zone eveneens rust voor ouders die met kinderen reizen. In een vliegtuig blijken volgens De Morgen huilende kinderen een van de grootste irritaties tijdens een vlucht. De ouders kunnen zich daar ook niet altijd even comfortabel bij voelen. Doordat de Only Adult zone middels een wand en gordijnen afgezonderd wordt van de rest van de A350, hoeven ouders zich minder zorgen te maken. ‘Zij kunnen genieten van de vlucht zonder zich zorgen te maken wanneer hun kinderen wat meer geluid maken’, vervolgt Uslu.

Derde aanbieder

Vanaf begin november dient Corendon zich met haar ingehuurde A350 aan op vluchten naar Curaçao. Daarmee gaat de luchtvaartmaatschappij de concurrentie aan met KLM en TUI. Op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag gaat Corendon op en neer. Vanaf Schiphol vertrekt de A350 12:30 uur. De terugvlucht staat 18:00 uur lokale tijd op de planning.