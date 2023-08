Een adembenemende blik vanuit een luchtballon | Column

In een luchtballon ervaar je het geluid van de stilte die de wereld verloren lijkt te hebben. De lucht vult zich ermee. De geluiden van het niets. Alleen de vergezichten blijven over.

On a clear day

Rise and look around you

And you’ll see who you are



On a clear day

How it will astound you

That the glow of your being outshines every star



You can see forever and ever

And ever

And ever

More…..



(Barbra Streisand: On a Clear Day)

Het uitzicht is fenomenaal. De luchten, de wolken en de ondergaande zon werken allemaal mee om de meest prachtige schilderijen te exposeren die de natuur ons biedt. Boven in de lucht voelt de lucht schoon, ijler, zachter aan. Het reinigt je ziel: het maakt je geest leeg, je gedachten schoon.

Mijn gedachten drijven mee op de deining van een rieten mand die zich honderden meters boven de grond begeeft. Beneden gaat de wereld door, maar ik zie het als een miniatuurwereld, waarop ik mag neerkijken. Het zet het leven voor een moment in perspectief. De kleine koeien, de stipjes van hazen die door de Achterhoekse weilanden rennen, de groene velden van gras afgewisseld met velden van maïs, omringd door de groene eiken die het coulisselandschap omranden alsof het lijsten zijn van klassieke schilderijen. Het leven gaat door, daar diep beneden, terwijl wij eroverheen varen.



De deining van de wind laat mij meegolven. We stijgen naar duizend meter. We zien zo ver dat de uithoeken van ons groene land aan alle kanten zichtbaar worden. Geschiedenis, heden en de drang voor een toekomst verenigen zich door het zicht op kastelen, meren, bossen die al eeuwen oud zijn en hun verhalen vertellen maar zich mengen met hoogspanningsleidingen en windmolens. De drang om een mening te ‘formeren’ wordt direct weggevaagd door een grotere drang om te ‘zijn in het moment’.

Om dit moment te beleven, te ervaren en ‘simpelweg’ puur van te genieten. Hier, hoog in de lucht, waar ik mag meevaren op de golven van de wind, de laatste zonnestralen van de dag mag voelen op mijn huid en de afstand tot de aarde mij afstand laat nemen van de uitdagingen die het leven mij biedt, adem ik de ijle, verfrissende lucht diep in. Mijn longen vullen zich met wolken, mijn hart vult zich met het licht van de zon, mijn brein vult zich met de hoop van al het prachtigs dat wij ‘Nederland’ noemen. De lage landen, de vlakke landen, de ‘Neder-landen’.



Het maakt mij nederig. Nederig in de lessen die ik heb mogen leren in mijn leven. Nederig in de grootsheid van het uitzicht dat deze luchtballon mij geeft. Nederig wanneer ik weet dat geluk te vinden is in de natuur die overal om mij heen is, zichtbaar op deze grote hoogte.

De Nederlanders op de aarde komen uit hun huizen. Staan in hun tuinen. Draaien hun autoraampjes naar beneden. En kijken omhoog. Ze zwaaien. Ze roepen mooie wensen. Ik ben hoog in de lucht en ben gezegend met deze reis. Zij zijn daar beneden en zoeken de magie in de lucht. Contact was nog nooit zo makkelijk gemaakt. Ik geniet. Zij genieten. Ik vaar door, over de weilanden, over de boerderijen, over de mensen heen en wens mijn wensen: laat deze reis nooit stoppen.