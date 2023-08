‘Helse ervaring’ op A320neo-vlucht naar Schiphol

Een Vueling-Airbus A320neo op weg naar Schiphol maakte vorige week zondagavond wegens een dronken passagier een ongeplande landing op Parijs Orly Airport.

Het toestel, registratie EC-NIX, vertrok 17:45 uur vanuit het Spaanse Alicante. Al voordat de passagiers aan boord stapten, werd de dronken reiziger gesignaleerd met een fles Jägermeister. Die is een kruidenbitter met een alcoholpercentage van 35 procent en is vooral bekend onder wintersporters. Anderhalf uur na take-off deden de moeilijkheden zich voor. Die stapelden zich op naar mate de A320neo-vlucht vorderde.

De A320neo-piloten maakten wegens een dronken passagier een ongeplande landing op Parijs Orly Airport © Flightradar24.com

Opstandige passagier

De reiziger zou lang in gesprek zijn geweest met een stewardess. Dat wierp nog geen voldoende vruchten af. ‘Het gesprek met de man was al overgenomen door een mannelijke steward, maar iedereen voelde spanning. Moeders met baby’s en kleine kinderen gingen al op het gangpad staan’, blikt Miranda Geurtsen, een van de inzittenden, terug bij De Telegraaf. Daarna begon de Spanjaard zich steeds vervelender op te stellen. Keer op keer stond hij op, weigerde te luisteren, viel vrouwelijke medereizigers lastig en liep uiteindelijk naar het toilet. In eerste instantie mocht de passagier daar niet heen, maar na goedkeuring van de cabin crew mocht hij met de deur open tóch gaan. Toen de Spanjaard terugkwam, wachtte een mannelijke reiziger hem op om in te grijpen indien nodig. Geurtsen zegt dat het cabinepersoneel ‘achter een gordijn verdween’ en aangaf geen fysieke handelingen te mogen verrichten. Die handelingen verrichtten enkele Nederlandse mannen wel toen de Spanjaard de nooddeur wilde openen. Geurtsen gaf aan dat de Spanjaard een bloedend gezicht had.

Nederlanders mee van boord

Uiteindelijk overmeesterden de reizigers de dronken man en bonden hem op de achterste rij met een riem vast. De piloten besloten een ongeplande landing op Parijs Orly Airport te maken waar de politie de A320neo opwachtte. De Spanjaard werd van boord gehaald en de Nederlandse mannen moesten noodgedwongen voor een verklaring mee naar het politiebureau. De gezinnen van de mannen verlieten het vliegtuig daarom eveneens. ‘Het was vreselijk, er waren dochtertjes die huilden. Wat een helse ervaring’, zegt Geurtsen. De machine steeg na enkele uren alsnog op in de richting van Amsterdam. Toen die daar landde, bleek het grondpersoneel reeds naar huis waardoor de bagage van de passagiers niet op de band verscheen. Tot enkele dagen na de ‘traumatische terugreis’, zoals Geurtsen het incident omschrijft, hebben sommige reizigers hun bagage nog steeds niet in ontvangst mogen nemen.