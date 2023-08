PIA kan vliegtuigen niet goed onderhouden

Pakistan International Airlines (PIA) ontvangt geen geld meer van de Pakistaanse regering. De maatschappij kan haar vloot daardoor niet voldoende onderhouden.

PIA mag geen gebruik meer maken van financiële middelen van de Pakistaanse overheid, ondanks dat de luchtvaartmaatschappij eigendom is van de staat. Door deze restrictie is het lastig voor de airline om aan reserveonderdelen te komen. De overheid besloot begin augustus als oplossing de maatschappij te privatiseren. Het is nog onduidelijk in welke mate de problemen invloed hebben op de vliegveiligheid.

De financiële problemen hebben grote gevolgen voor de operationele vloot van PIA. Volgens een medewerker van de maatschappij stonden van de 31 vliegtuigen waar de airline momenteel over beschikt, er de afgelopen drie jaar in totaal elf aan de grond. Het ging hierbij om drie Boeing 777’s, vijf Airbus A320’s en drie ATR-toestellen. Een PIA-woordvoerder gaf aan dat drie van de vliegtuigen zich in een staat bevinden die reparatie zelfs onmogelijk maakt.

Brevetten

In 2020 kwam PIA in opspraak door problemen met de vliegveiligheid. Uit een onderzoek bleek dat een groot deel van de piloten van de maatschappij niet gekwalificeerd was om een vliegtuig te besturen. Tientallen vliegers werden ontslagen als gevolg van het nep-brevetten schandaal. De fraude kwam aan het licht na de vliegramp met een Airbus A320 van de maatschappij eerder dat jaar.