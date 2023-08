Air Koryo hervat vluchten naar Rusland

Enkele dagen na de eerste internationale vlucht van Air Koryo naar Beijing hervat de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij nu ook vluchten naar Rusland.

Air Koryo, de nationale luchtvaartmaatschappij van Noord-Korea, voerde sinds de uitbraak van het coronavirus vrijdag haar eerste vlucht weer uit naar Vladivostok, een stad in het oosten van Rusland. Het is de tweede internationale route die de airline hervat. Dinsdag vloog Air Koryo voor het eerst sinds drie jaar weer naar de Chinese hoofdstad Beijing.

De vlucht naar Vladivostok vertrok ‘s ochtends vroeg vanaf de luchthaven nabij Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, en arriveerde enkele uren later in Rusland. Ondanks dat het een commerciële vlucht was, had het toestel op de heenweg geen passagiers aan boord en werden de vluchtschema’s niet officieel aangekondigd. Ondanks de minimale informatie over de vlucht meldden Russische media dat er wel enkele passagiers bij de gate zich leken voor te bereiden om aan boord van het toestel te stappen voor de terugreis.

Geannuleerd

Maandagochtend zou Air Koryo de allereerste internationale vlucht uitvoeren sinds de uitbraak van de coronacrisis in 2020. In de Chinese hoofdstad hadden diverse media zich in de aankomsthal verzameld om een glimp op te vangen van de eerste vlucht sinds de Noord-Koreaanse lockdown. Op de display verscheen daarentegen dat vlucht JS151 geannuleerd was. De reden was niet bekend. Een dag later werd de vlucht vanuit Pyongyang naar Beijing alsnog uitgevoerd.