Austrian Airlines hervat route vanaf Schiphol

Austrian Airlines verbindt Amsterdam vanaf het eerste kwartaal van 2024 weer met het Oostenrijkse Innsbruck. In maart 2000 werd de lijndienst voor het laatst uitgevoerd door Tyrolean Airways.

Volgens Aeroroutes vertrekt de eerste vlucht 27 januari en houdt de dienstregeling aan tot 30 maart. Dit is de periode waarin veel reizigers op wintersport gaan. De vlucht wordt uitsluitend uitgevoerd op zaterdag. De OS369 vertrekt om 12:25 uur vanuit Schiphol waarna die om 14:05 uur verwacht wordt in Innsbruck. De vlucht naar Amsterdam vertrekt een uur na de landing en arriveert één uur en vijftig minuten later. Op de route zet Austrian Airlines een Airbus A320 in. Momenteel vliegt de luchtvaartmaatschappij met dat toestel al tussen Schiphol en Wenen. Regelmatig wordt op die route eveneens een Embraer E195 ingezet.

Nog een concurrent voor Transavia

Momenteel vliegt alleen Transavia op Innsbruck. Op woensdag en zondag gaat de luchtvaartmaatschappij vanuit Amsterdam die kant op. Op woensdag wordt de vlucht in de ochtend uitgevoerd, terwijl die van zondag in de middag vertrekt. Op de route zet Transavia een Boeing 737-800 in. In de tijd dat Austrian Airlines haar operaties vanuit Innsbruck naar Schiphol start, verhoogt Transavia eveneens haar frequenties op die route. Op sommige dagen vliegt de maatschappij tot drie keer tussen beide steden.

Andere Oostenrijkse steden

Tijdens de wintersportperiode (en vlak daarvoor) verbinden meer luchtvaartmaatschappijen Amsterdam met Oostenrijkse bestemmingen. Het Duitse Eurowings kondigde aan vanaf 1 december twee keer per week tussen Schiphol en Salzburg te vliegen. Op die route zet de luchtvaartmaatschappij een Airbus A320 in. Hiermee krijgt Transavia op die bestemming eveneens een extra concurrent, naast easyJet.