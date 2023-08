Boeing 727 zorgt voor problemen in Brazilië

Een Boeing 727-200 staat al jaren geparkeerd op een Braziliaanse luchthaven. Het toestel ‘rot er weg’ volgens het vliegveld en vormt een gevaar voor het personeel van de luchthaven.

De Boeing 727, in het kleurenschema van vrachtluchtvaartmaatschappij Varig Log, staat al sinds november 2011 op de luchthaven van São José dos Campos, waar tevens de Embraer-fabriek is gevestigd. Het toestel is destijds na het faillissement van Varig Log op het luchthaventerrein geparkeerd en sindsdien nooit meer verplaatst. Door de jaren heen is de Boeing ontdaan van alle drie de motoren, radar- en navigatiesystemen. De romp en vleugels zijn door het vochtige weer in de omgeving gaan corroderen.

Een woordvoerder van de luchthaven spreekt in relatie hiermee zelfs van ‘een probleem voor de volksgezondheid. We vrezen dat mensen die er in de buurt werken gezondheidsproblemen zullen krijgen’. De meest voor de hand liggende optie is dan ook de oude 727 te slopen, maar dat gaat niet zomaar. De Boeing is namelijk nog onderdeel van de faillissementsboedel van Varig Log. Het vliegveld heeft een gerechtelijk bevel nodig om het toestel weg te krijgen. De luchthavenexploitant zegt samen met advocaten te kijken naar mogelijkheden om de machine zo snel mogelijk te ontmantelen, maar geeft ook aan andere ontwikkelingen op het terrein te prioriteren.

Corrosie

Corrosie in een vliegtuig kan, wanneer het operationeel is, voor gevaarlijke situaties zorgen. Materialen verliezen hun sterkte wat weer kan leiden tot scheuren in componenten. In het geval van de Boeing 727 in Brazilië zorgt de corrosie voor gezondheidsproblemen. De corroderende romp kan bijtende stoffen uitstoten die ernstige irritatie kunnen veroorzaken in de ogen, luchtwegen, het maag-darmkanaal en op de huid.