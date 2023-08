Passagiers dankbaar voor vertraging TUI Engeland

Bij twee TUI-passagiers was het liefde op het eerste gezicht toen in 2019 hun vlucht naar Tenerife vertraagd werd. Inmiddels vier jaar later staat de bruiloft gepland.

Lisa Skellon en Jamie Hobbs hadden allebei afzonderlijk met vrienden vanuit Bournemouth een vlucht naar de Canarische eilanden geboekt. Echter, toen zij in het vliegtuig zaten, bleek er een probleem met het toestel te zijn. De passagiers moesten van boord en het was wachten geblazen in de vertrekhal. Daar kwamen Skellon en Hobbs elkaar tegen. ‘We zijn dit keer erg dankbaar voor de vertraging, want zonder dat hadden we elkaar waarschijnlijk niet ontmoet’, aldus Skellon, die het omschrijft als ‘liefde op het eerste gezicht’, volgens The Mirror.

Vertrekhal

Allebei dronken ze met vrienden een drankje om de vertraging te overbruggen. Skellon zegt dat ze op dat moment niet konden stoppen met naar elkaar kijken. Eenmaal aan boord van het TUI-vliegtuig waren ze toevallig twee rijen van elkaar verwijderd. De twee probeerden tijdens de vlucht een glimp van elkaar op te vangen aan de hand van ‘excuses’. Skellon zei dat ze telkens ‘dingen uit haar bagage moest pakken’, terwijl Hobbs bij het toilet wachtte om in de buurt van Skellon te zijn en met haar te praten. Uiteindelijk wisselden ze hun telefoonnummers uit.

Huwelijksreis

In Tenerife ontmoetten de twee elkaar iedere avond. Terug in het Verenigd Koninkrijk kregen ze een relatie. En nu gaan ze volgende maand trouwen. Daarna volgt een huwelijksreis naar Paphos (Cyprus). Van TUI kreeg het stel een taart met een vliegtuigthema. ‘Niemand zit te wachten op vertraging, maar deze kwam duidelijk van pas’, zegt Liz Edwards, communicatiedirecteur bij TUI Engeland.