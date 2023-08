Schiphol-topman wil zelf verzoek indienen

Ruud Sondag, topman van Schiphol, wil indien de krimp aan een ander kabinet overgelaten wordt, zelf actie ondernemen om het aantal vluchten te reduceren.

Het kabinet, dat een jaar geleden inzette op een krimp naar jaarlijks 440.000 vliegbewegingen, werd dit jaar demissionair verklaard. Na rechtszaken en een hoger beroep moet voorlopig 12 september door Schiphol een capaciteitsdeclaratie van het zomerseizoen gedaan worden dat vanaf 1 april van start gaat. Er is echter nog veel onduidelijk, geven luchtvaartmaatschappijen eveneens aan. Vanaf april volgend jaar geldt in ieder geval de krimp naar 460.000 vluchten, is het idee.

Eigen plan trekken

Maar een definitieve krimp lijkt nog altijd onzeker. Indien de Tweede Kamer de plannen controversieel verklaart, moet Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, de krimp overlaten aan een nieuw kabinet. De nieuwe verkiezingen vinden echter pas eind dit jaar plaats. Daarom wil de Schiphol-CEO zelf actie ondernemen en heeft hij al een draaiboek klaarliggen om een verzoek tot krimp in Brussel in te dienen. ‘Als deze plannen controversieel worden verklaard, dan lijkt het alsof de nachtrust van onze omwonenden controversieel wordt verklaard. Dat is volstrekt onbegrijpelijk’, zegt hij bij BNR. ‘We zijn aan het onderzoeken of we zo’n procedure op kunnen zetten, als de minister het begin september zelf niet doet.’

Andere maatregelen

Daarmee gaat de Schiphol-topman nog een stapje verder met de krimp. Eerder kondigde Sondag aan vliegtuigen met veel lawaai te willen weren, evenals privéjets. Tevens zette hij in op een verbod op nachtvluchten. Tussen 0:00 uur en 6:00 uur mogen vliegtuigen niet opstijgen en tot 5:00 uur niet landen. Schiphol is een van de weinige Europese luchthavens die ’s nachts nog open is. ‘Hoe controversieel zijn we dan? We zijn controversieel bezig als we het níet doen’, vult Sondag aan.