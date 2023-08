A321neo cirkelt rond en wijkt uiteindelijk af van route

Een Airbus A321neo van Jet2 maakte afgelopen donderdag een ongeplande landing in Antalya nadat knallen en vlammen uit de linkermotor kwamen.

Het toestel, registratie G-SUNB, vertrok 2:30 uur lokale tijd vanuit Bodrum (Turkije) op weg naar Manchester. Het arriveerde al met drie uur vertraging op de Turkse luchthaven. Vlak na middernacht steeg de A321neo in oostelijke richting op. Een passagier maakte een video van de start waarin te zien is dat de linker LEAP 1A-motor vlam vat. Op de achtergrond zijn enkele passagiers in paniek. De machine stopte de klim op een hoogte van iets minder dan drie kilometer en cirkelde negen keer rond boven de luchthaven waarvan die was vertrokken. Ondertussen zetten de piloten de motor uit. ‘Vlucht LS984 van Bodrum naar Manchester volgde de standaardprocedure en werd op donderdag 24 augustus veilig omgeleid naar Antalya, nadat de bemanning een technisch probleem had gemeld’, aldus een woordvoerder van Jet2 in een verklaring aan Daily Mail.

Na negen rondjes week de A321neo wegens vlammen uit de linkermotor uit naar Antalya © Flightradar24.com

Ongeplande landing