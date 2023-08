Juridische stappen om Antonov An-124

Volga-Dnepr, een vrachtmaatschappij uit Rusland, heeft een juridische procedure gestart naar aanleiding van de in beslag genomen Antonov An-124.

Het toestel vloog vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel naar Toronto Pearson International Airport om medische hulpmiddelen af te leveren. Toen vlak daarna sancties afgekondigd werden als vergelding op de oorlog kon de An-124 geen kant meer op. Dat leidde ertoe dat de machine op Canadese bodem moest blijven staan en de kostenpost alleen maar opliep. In april dit jaar, ruim een jaar nadat het toestel voor het laatst operationeel was, zei de Oekraïense premier Denys Shmyal dat de An-124 overgedragen zou worden aan Oekraïne. Dat werd toentertijd door Canadese zijde niet bevestigd. In juni nam de Canadese regering het toestel definitief in beslag om ‘een duidelijke boodschap naar het Russische regime te sturen dat er geen plek meer zal zijn om zich te verstoppen voor diegenen die de strijd steunen en profiteren van de agressie van het Kremlin’.

Zes maanden de tijd

Rusland trof naar aanleiding van de inbeslagname vergeldingsmaatregelen ‘die in overeenstemming zijn met het wederkerigheidsbeginsel’. Ook Volga-Dnepr laat het er volgens Airwaysmag.com niet bij zitten. De maatschappij laat weten juridische stappen te zetten. Canada heeft een ‘officieel bericht’ ontvangen waarin het land geïnformeerd wordt over het geschil met Volga-Dnepr. Zij verwijst daarin naar artikel 9 van de overeenkomst tussen de USSR en Canada (1989) over het waarborgen van wederzijdse bescherming van investeringen. De voormalige eigenaar van de An-124 vult aan Canada zes maanden de tijd te geven het geschil op te lossen. Indien die ultimatum niet gehaald wordt, zegt Volga-Dnepr ‘formele arbitrage’ te zullen starten. De maatschappij zegt te allen tijde open te staan voor onderhandelingen. Canada reageerde nog niet op de juridische procedure.