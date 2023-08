Lelystad Airport wil open met nieuwe aanvliegroute

Lelystad Airport hoopt open te kunnen gaan zonder de laagvliegroute over Overijssel te gebruiken. De luchthaven wil in gesprek met Luchtverkeersleiding Nederland om te kijken of het mogelijk is om vliegtuigen via andere routes naar Lelystad te leiden.

De huidige aanvliegroute brengt vliegtuigen op 6.000 voet, iets minder dan twee kilometer, over Lemelerveld, richting Zwolle. Vanwege de aanvliegroutes van Schiphol is het niet mogelijk om grotere hoogtes aan te houden richting Lelystad. Provincie Overijssel vreest voor een grote hoeveelheid overlast door de aanvliegroute en houdt de goedkeuring van de route al jaren tegen.

Mocht Luchtverkeersleiding Nederland een mogelijkheid zien om vliegtuigen via een andere route naar Lelystad te laten vliegen, dan kan de luchthaven mogelijk op relatief korte termijn open. Door boeren in Gelderland uit te kopen heeft het vliegveld inmiddels voldoende stikstofruimte om 10.000 vliegbewegingen per jaar te faciliteren.

Lelystad Airport verwacht in december haar definitieve milieuvergunning te ontvangen, waarna de luchthaven haar deuren kan openen voor passagiersvluchten, mits er een nieuwe aanvliegroute wordt gevonden.