Ontbrekende sidesticks en motorbladen bij Go First A320’s

Essentiële onderdelen ontbreken bij ten minste twee vliegtuigen van de failliete Indiase luchtvaartmaatschappij Go First, zo heeft de in Ierland gevestigde verhuurder ACG Aircraft Leasing aan een rechtbank gemeld terwijl het probeert vliegtuigen terug te vorderen.

Go First is al maanden verwikkeld in een juridisch geschil met diverse leasemaatschappijen nadat de luchtvaartmaatschappij in mei faillissementsbescherming kreeg in India. Het faillissement bevroor haar activa en verbood het terugvorderen van meer dan vijftig aan de grond gehouden Airbussen. Leasemaatschappijen hebben tot nu toe zonder succes in Indiase rechtbanken betoogd om hun vliegtuigen terug te krijgen, met als argument dat zij vrezen voor de technische staat van de toestellen.

Het is voor leasemaatschappijen toegestaan om met enige regelmaat de toestellen te inspecteren, om de technische staat te beoordelen. ACG probeert vliegtuigen terug te nemen door te benadrukken dat dergelijke inspecties hebben aangetoond dat er onderdelen ontbreken. Zo zouden er onder andere sidesticks, noodglijbanen en motorbladen ontbreken. De Indiase rechtbank moet nog beslissen over de zaak.