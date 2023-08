Eerste A321neo van Transavia in aanbouw | Foto

Een purser van Transavia heeft een foto gedeeld van de eerste Airbus A321neo die voor Transavia Nederland bestemd is. De eerste commerciële vluchten met het type zullen halverwege december worden uitgevoerd.

De A321neo, die op de staart al is voorzien van haar aankomende registratie PH-YHZ, bevindt zich voorlopig nog in de Airbus-fabriek in Hamburg. Nadat het toestel van een interieur is voorzien en enkele testvluchten heeft uitgevoerd zal het dit najaar in ontvangst worden genomen door Transavia.