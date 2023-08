JetBlue voor het eerst op Schiphol: ‘We willen meer concurrentie in Nederland’

De Amerikaanse maatschappij JetBlue is begonnen met vliegen tussen New York en Amsterdam. De eerste vlucht kwam woensdagochtend om 09:15 uur aan op Schiphol.

De vlucht naar New York vertrekt om 13:35 uur vanaf Schiphol en arriveert om 16:00 uur in de Verenigde Staten. De terugvlucht vertrekt om 22:00 uur vanuit New York en landt om 11:35 uur op Schiphol.

‘We willen echt meer concurrentie op de Nederlandse markt brengen. Voordat wij begonnen met vliegen was er slechts één vlucht vanuit New York of Boston naar Amsterdam die niet door KLM of Delta werd gevolgen, de United vlucht vanuit Newark’, aldus Robin Hayes, de CEO van JetBlue.

De Airbus A321LR’s die JetBlue inzet zullen dagelijks plaats bieden aan 138 reizigers, waarvan 24 in de ‘Mint’ business class en 114 in economy. Prijzen voor een retourvlucht naar New York beginnen bij 400 euro in economy en 1600 euro in business class.