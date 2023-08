KLM: ‘We kijken naar vervanging voor onze widebody-vloot’

KLM zal de komende maanden de vervanging voor een groot deel van haar huidige widebody-vloot selecteren, verklaart COO Maarten Stienen tegenover Up in the Sky.

‘We zitten te kijken naar vervanging voor onze widebody-vloot, dat is de vervanging voor de Boeing 777-200, -300 en de Airbus A330’s. De komende weken moet dat duidelijk worden’, aldus Stienen. De 787’s die momenteel nog in bestelling staan zullen volgens Stienen niet worden gebruikt om de huidige vloot te vervangen.

De oudste langeafstandsvliegtuigen van KLM, de Boeing 777-200ER’s, kwamen in 2003 in de vloot. In totaal beschikt KLM over 15 Boeing 777-200’s. De grotere 777-300’s zijn met een gemiddelde leeftijd van tien jaar nog significant jonger.

Het is al langere tijd bekend dat KLM haar A330-vloot wil vervangen. De toestellen zijn geleverd tussen 2005 en 2014 maar zijn niet zo efficiënt als de modernere Boeing 787. De eerste A330’s hebben de afgelopen jaren de vloot al verlaten, waardoor de maatschappij er momenteel nog elf in gebruik heeft.