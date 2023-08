Acties in KLM-vliegtuigen op de loer

KLM en de vakbonden FNV en VNC zijn het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao voor het cabinepersoneel voor de komende jaren.

De vakbonden pleitten gisteren in de dertiende onderhandelingsronde (nogmaals) voor een loonsverhoging van tenminste twaalf procent. Echter, KLM wilde voor dit jaar een verhoging van zes procent en het jaar erop een van drie procent. Tevens zette de luchtvaartmaatschappij in op een inflatiecorrectie indien de prijzen na 2024 meer dan drie procent stijgen. Te weinig, vinden FNV en VNC. ‘Wat ons betreft was het doel om met goede afspraken en een loonsverhoging de gesprekken af te ronden’, aldus Birte Nelen, onderhandelaar van FNV Cabine, bij Het Parool. ‘Wij hebben vastgehouden aan 12 procent toen we zagen dat het gat met wat KLM biedt, te groot bleef.’ Na te laag loonbod vanuit #KLM breekt de #VNC #cao-onderhandelingen af https://t.co/fUhB9goLtY pic.twitter.com/5M21hR9Msw— Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (@myvnc) August 30, 2023

Tegemoetkoming afgeketst

VNC probeerde KLM tegemoet te komen door een loonsverhoging van 11 procent door te voeren. Behalve de verhogingen wijzen de vakbonden op afspraken die gedurende de coronacrisis gemaakt zijn. In dat jaar werd een groot aantal werknemers ontslagen, omdat reisrestricties ertoe leidden dat operaties op Schiphol drastisch verlaagd werden. Toestellen moesten noodgedwongen aan de grond blijven staan. ‘In het sociaal plan staat een terugkeergarantie voor ontslagen personeel, dat binnen vijf jaar kan terugkeren in hun oude positie als er weer vacatures zijn en niet helemaal onderaan hoeven te beginnen’, vervolgt Nelen. Vrijdag zou nog een onderhandelingsronde plaatsvinden, maar die laten de vakbonden schieten. Leden worden op de hoogte gebracht van mogelijke acties.

Grondpersoneel in hetzelfde schuitje

KLM kan niet alleen acties verwachten van het cabinepersoneel, óók het grondpersoneel kwam niet tot een overeenkomst met de luchtvaartmaatschappij. Na vijftien onderhandelingsrondes ligt er nog altijd geen compromis op tafel. Sinds 1 maart verliep de cao. Welke acties volgen, is nog niet bekend. Souleiman Amallah, onderhandelaar van CNV Vakmensen, laat in ieder geval in een verklaring weten dat een volledige staking genoemd is, maar dat het daar voorlopig nog te vroeg voor is. Eerst wordt nog een ultimatum aan KLM gesteld.