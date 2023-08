Nederland neemt voortouw F-16-training in Roemenië

Roemenië, Nederland en Lockheed Martin gaan samenwerken om in Roemenië Oekraïense piloten op te leiden op de F-16. Namens Nederland heeft demissionair minister van Defensie Ollongren hiertoe een besluit ondertekend.

Het opleidingscentrum wordt gevestigd op de vliegbasis bij Borcea-Fetesti (86e vliegbasis “Lieutenant Aviator Gheorghe Mociorniță”) in het zuidoosten van Roemenië. Daar vindt de omscholing plaats van zowel Roemeense als Oekraïense vliegers en technici op de F-16. Ook piloten en grondpersoneel van andere NAVO-partners kunnen in Roemenië worden opgeleid.

Nederland stelt de vliegtuigen beschikbaar voor het centrum. Lockheed Martin neemt onder meer het onderhoud van de toestellen voor haar rekening. “Lockheed Martin heeft als fabrikant ervaring met het onderhoud van F-16’s en met het geven van trainingen in andere landen. Het onderhoud doet het bedrijf samen met Roemenië en in overeenstemming met de Nederlandse militaire luchtvaarteisen en de Europese luchtvaartregelgeving.”, aldus Defensie in een persbericht.

In Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn al F-16 trainingen gestart van Oekraïense luchtmachtmilitairen. In de Verenigde Staten worden binnenkort ook Oekraïense piloten en grondpersoneel opgeleid. De Amerikaanse brigadegeneraal Ryder maakte dit vorige week bekend namens het Pentagon.