Rusland test ‘nieuw’ passagiersvliegtuig | Video

De vernieuwde, volledig in Rusland ontwikkelde Sukhoi Superjet heeft haar eerste testvlucht succesvol afgerond. Behalve de motoren zijn nog veertig westerse systemen in het vliegtuig vervangen door Russische alternatieven.

Tijdens de testvlucht zijn onder andere de besturingssystemen en de drukcabine getest op een hoogte van 10.000 voet. De komende weken vinden er meer testvluchten plaats waarna het toestel in productie wordt genomen.

Naar verwachting neemt Aeroflot de vernieuwde Superjet vanaf eind dit jaar in gebruik. Ook de Tupolev TU-214, die in 1989 voor het eerst vloog, wordt vanaf dit jaar aan Aeroflot geleverd om de westerse vliegtuigen te vervangen.