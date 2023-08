Thuishaven Emirates A380 breidt uit

Er zijn plannen om Dubai International Airport (DXB), de thuishaven van de Airbus A380 van Emirates, en Dubai World Center (DWC) de komende jaren fors uit te breiden.

Momenteel dienen beide luchthavens, in het bijzonder DXB, als belangrijke knooppunten. Emirates voert dagelijks een groot aantal vluchten uit tussen bijvoorbeeld Dubai en Europese bestemmingen. Eenmaal aangekomen op DXB kunnen reizigers overstappen op vluchten naar onder meer Azië, Oceanië en Afrika. De verwachting is dan ook dat DXB haar maximale passagierscapaciteit gaat bereiken. In 2022 verwelkomde het vliegveld iets meer dan 66 miljoen passagiers. Die waren verdeeld over 229 bestemmingen in 99 landen. Daarom moeten veranderingen doorgevoerd worden en kan DWC mogelijk een nog belangrijkere rol gaan spelen.

Investeren in DXB

De komende vijf tot zeven jaar gaat DXB investeren in een uitbreiding. Naar verwachting kost die 1,5 tot 2,5 miljard euro. Paul Griffiths, CEO van de thuishaven van de A380, zegt in een interview met Gulf News DXB om te willen toveren tot een ‘intelligente luchthaven’. Dat moet onder andere gerealiseerd worden door te investeren in technologieën. Verder wil de CEO nieuwe commerciële partnerships lanceren, extra lounges bouwen en een zogeheten circulatieruimte creëren. Op die manier moet binnen tien tot vijftien jaar de maximale capaciteit bereikt worden.

Hulp van DWC

Momenteel is DWC voornamelijk in trek voor vrachtoperaties. Slechts enkele commerciële passagiersvluchten vinden daar plaats. Wanneer de maximale capaciteit op de thuishaven van de Emirates A380 bereikt is, zou DWC mogelijk kunnen bijspringen. De luchthaven kan nu maximaal jaarlijks 32 miljoen passagiers aan, maar dat aantal zou kunnen groeien naar 240 miljoen. In september 2019 werd de uitbreiding van DWC stilgelegd, maar die is inmiddels hervat. Mogelijk gaat Emirates deels verkassen naar de nabijgelegen luchthaven. ‘We moeten veel meer capaciteit beschikbaar hebben bij DWC maar we denken niet dat we die eerder kunnen ontwikkelen. Mogelijk ergens in 2030’, aldus Griffiths.