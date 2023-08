Vier Il-76’s beschadigd | Video

Vier Ilyushin Il-76-vliegtuigen zijn op de Russische luchthaven Pskov in brand gevlogen. Als gevolg daarvan liepen de toestellen forse schade op.

De luchthaven, die ongeveer twintig kilometer van de Estse grens verwijderd is, werd afgelopen dinsdagavond doelwit van diverse Oekraïense drone-aanvallen. Meduza, een van de meest gelezen onafhankelijke nieuwssites van Rusland, meldt dat tien tot twintig drones de luchthaven van Pskov bestookten. Er zouden op dat moment meerdere Russische troepen op het vliegveld aanwezig geweest zijn om de aanvallen af te weren. Een van de drones raakte een tankcomplex met als gevolg een forse brand. De Il-76’s ondervonden eveneens de gevolgen daarvan. Op een video die op X, voorheen Twitter, verscheen, is te zien hoe grote vlammen van de luchthaven afkomen. Oók de gouverneur Michail Vedernikov plaatste de video op Telegram. Daarbij zette hij de tekst: ‘Het Ministerie van Defensie weert een drone-aanval op de luchthaven van Pskov af.’ Op dat moment was nog niet bekend of er gewonden gevallen waren. Achteraf bleek niemand betrokken te zijn geweest. 21 brandweerwagens en 65 mensen zouden de brand hebben bestreden. Russian media report a drone attack on an airfield in Pskov, Russia. It hosts both civilian and military aircraft. Some sources report that at least two military aircraft were destroyed. pic.twitter.com/YANZ0r1Vzy— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2023

Sluiting andere luchthavens

De luchthaven van Pskov schortte na de in brand gevlogen Il-76’s haar operaties op. Een dag later werden alle vluchten geannuleerd. De gouverneur lichtte toe dat ‘eerst de schade ingeschat moet worden’ alvorens het vliegverkeer hervat kan worden. Moskou moest wederom haar operaties tijdelijk stopzetten. Oorzaak daarvan was het afweren van de drone-aanval op het vliegveld van Pskov. Afgelopen weken moesten behalve Vnukovo ook Moskou Domodedovo, Sheremetyevo en Zhukovsky het vliegverkeer stilleggen wegens drone-aanvallen. Als gevolg daarvan werden tientallen vluchten geannuleerd.