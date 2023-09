Lufthansa met al haar A380’s de lucht in

Eerst werd er nog getwijfeld maar de kogel is door de kerk: Lufthansa zet weer volledig in op de A380 en ook de laatste twee superjumbo’s van de airline keren terug in actieve dienst.

De Duitse nationale luchtvaartmaatschappij neemt al haar A380’s weer in dienst. Lufthansa exploiteerde ooit een vloot van veertien Airbus A380’s. Zes van de vliegtuigen werden terugverkocht aan Airbus. Lange tijd leek het erop dat de overige acht na de covid-pandemie nooit meer voor Lufthansa zouden vliegen en stonden ze noodgedwongen geparkeerd op Teruel Airport (Spanje). In december vorig jaar haalde Lufthansa haar eerste A380 weer van stal, de D-AIMK, vervolgens werden drie Airbus A380’s terug in dienst genomen: de vliegtuigen met registratienummers D-AIMK, D-AIMM en D-AIML. Een vierde bevindt zich in uitgebreid onderhoud in Manila. De D-AIMN zal naar verwachting eind oktober 2023 weer deel uitmaken van de vloot.

Terugkeer na twijfel

Voor 2024 staat inmiddels ook de terugkeer van nog twee A380’s gepland: D-AIMH en D-AIMC. Lange tijd was onduidelijk wat er met de laatste twee Superjumbo’s van Lufthansa zou gebeuren. ‘Voor nummer zeven en acht, die ook nog van ons zijn, is nog niet besloten of ze terug in dienst genomen worden’, zei Lufthansa-CEO Carsten Spohr begin mei nog. De voornaamste gronden voor twijfel waren de opgelopen kosten die bij groot onderhoud van de toestellen zouden komen kijken. Ook is er gedurende de afgelopen maanden een inschatting gemaakt van wanneer de eerste Boeing 777X- en Airbus A350-1000-vliegtuigen zullen arriveren. Voorts zou een terugkeer afhangen van de resultaten die de maatschappij zou boeken.

En blijkbaar gaan de zaken goed. Want volgens bronnen binnen het concern heeft Lufthansa inmiddels definitief besloten om de zevende en achtste Airbus A380 opnieuw in gebruik te nemen. Een woordvoerster van de maatschappij bevestigt dit: ‘De A380 is succesvol terug en is zowel bij onze klanten als bij de bemanning zeer geliefd.’ Dit betekent dat ook de D-AIMA en D-AIMB, die momenteel nog in Spanje staan, weer operationeel worden. Naar schatting zullen de toestellen, die overigens de twee oudste uit de vloot zijn, tussen 2024 en 2025 terugkeren.