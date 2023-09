Amerikanen dreigen met sancties om krimp Schiphol

Vanuit de Verenigde Staten (VS) wordt er aanzienlijke druk uitgeoefend op minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en op leden van de Eerste en Tweede Kamer om het besluit, waarin gesteld wordt dat het maximaal aantal vluchten op Schiphol moet krimpen, controversieel te verklaren. De Telegraaf ontving een brief waarin het Amerikaanse Ministerie van Transport de Nederlandse regering laat weten dat de relatie tussen de Nederlandse en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen onder druk zal komen te staan als de Amerikanen slots op Schiphol verliezen. Als dit gebeurt, lopen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen het risico slots te verliezen in de VS.

En de VS zijn niet het enige land dat dreigt het netwerk van de Nederlandse vloot, met name dat van KLM, aan te tasten. KLM-directeur Marjan Rintel vertelde de Telegraaf: “We hebben vergelijkbare geluiden uit andere landen gehoord. Zij dreigen als vergelding met gelijksoortige maatregelen richting Nederlandse maatschappijen. Dat betekent dat als de minister zijn plannen doorzet, KLM niet enkel het aantal vluchten zal moeten verminderen, maar ook beperkt wordt in welke vluchten, vanwege beperkingen opgelegd door landen als de VS, Canada, China en Brazilië.”

Kabinet zoekt toenadering

Het demissionaire kabinet lijkt niet ongevoelig voor de kritiek op de krimpplannen. Ingewijde bronnen hebben aan de Volkskrant gemeld dat het kabinet heeft besloten het maximaal aantal vluchten per jaar te beperken tot 452.000, in plaats van het eerder voorgestelde aantal van 440.000. Daarnaast zal er geen verbod op privéjets en nachtvluchten komen, zoals eerder door Schiphol-CEO Ruud Sondag werd geopperd.

Of deze concessies voldoende zijn om de Amerikaanse regering gerust te stellen, is nog maar de vraag. Ook met een limiet van 452.000 vluchten per jaar is het waarschijnlijk dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen slots moeten inleveren. Of minister Harbers bereid is verdere concessies te doen naar aanleiding van de brief zal de komende dagen duidelijk worden. Hij heeft aangegeven uiterlijk op 12 september een besluit te nemen over de krimpplannen.