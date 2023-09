Gaat de krimp van Schiphol controversieel verklaard worden?

Ondanks weerstand van de luchtvaartsector tegen het voorgenomen krimpbesluit van Schiphol door het demissionaire kabinet, lijkt minister Mark Harbers toch door te willen zetten. De beslissing moet namelijk snel genomen worden: Schiphol dient uiterlijk op 12 september een capaciteitsdeclaratie voor het zomerseizoen van 2024 te presenteren.

Echter, nu het Kabinet Rutte IV is gevallen heeft de Tweede Kamer de mogelijkheid onderwerpen controversieel te verklaren. Met een Kamermeerderheid kan besloten worden bepaalde onderwerpen pas door een nieuw kabinet te laten behandelen. Zowel Nederlandse als internationale luchtvaartorganisaties vragen de Tweede Kamer om het krimpbesluit van Schiphol als controversieel te bestempelen. Deze oproep werd gisteren versterkt door Air Cargo Netherlands (ACN) en IATA.

IATA-directeur Willie Walsh benadrukt: ‘Luchtvaartmaatschappijen zijn volledig toegewijd aan het aanpakken van geluidsproblemen op luchthavens volgens een correcte Balanced Approach-proces. Het is essentieel dat elk besluit wordt uitgesteld totdat er een volledig functionerende en verantwoordelijke regering met een vers mandaat is. Dit ongekende en complexe voorstel kan dan zorgvuldig worden overwogen, met de juridische vragen opgelost en de volledige feiten en implicaties begrepen en in de openbare sfeer, en met voldoende tijd voor de luchtvaartindustrie om zich aan te passen indien nodig, wanneer een definitieve beslissing bekend is.’

Voorlopig is de minister echter aan zet. De Tweede Kamer stemt op 12 september over het al dan niet controversieel verklaren van diverse onderwerpen. Hierdoor heeft de minister tot die datum de kans om een besluit te nemen. Gezien 12 september ook de deadline is voor de capaciteitsdeclaratie van Schiphol, is het mogelijk dat er over de krimp beslist wordt voordat de Tweede Kamer haar stem heeft uitgebracht.