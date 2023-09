Oekraïne valt aan met papieren drones

Dat Oekraïne in het conflict met Rusland succesvol drones inzet is bekend. Ook dat deze drones de inwoners van onder andere Moskou angst inboezemen is niet nieuw. Wel opmerkelijk is de inzet van een nieuw soort bijzondere westerse drones. Deze zijn namelijk van papier.

Bij een aanval op een Russische luchthaven in Koersk kwamen de Oekraïners met een opmerkelijk nieuw stuk wapentuig: een kartonnen drone. De Corvo PPDS, kort voor Precision Payload Delivery System, is van Australische makelij en buitengewoon licht van gewicht. Normaal gesproken wordt deze drone gebruikt voor spionagemissies. Doordat het onbemande vliegtuig van karton is gemaakt kan het de radars van de Russische luchtafweer omzeilen. Een Russische militaire blogger was de eerste die melding maakte van de kartonnen drones. De blogger, een voormalig medewerker van de Russische luchtmacht, schrijft dat het kartonnen model deel uitmaakte van een zwerm drones, sommige met explosieve lading en andere zonder. Ze troffen de luchthaven van Koersk in de nacht van zaterdag op zondag. Als gevolg hiervan raakten vijf Russische straaljagers beschadigd.

Een gevoelige actie

Doordat de drone elektrisch wordt aangedreven, vermoedt de milblogger dat deze vanaf Russisch grondgebied is opgestegen. Dit zou goed mogelijk kunnen zijn daar de afstand tot de getroffen luchthaven dicht bij het maximale bereik van de drone ligt. Zowel Russische bronnen als Oekraïense media melden dat kartonnen drones werden ingezet. De inzet van een westers wapen tegen Russisch grondgebied, al dan niet vanuit dit gebied zelf, ligt überhaupt gevoelig. Bij leveringen van wapens aan Kiev benadrukken westerse partners namelijk dat het materiaal niet op Russisch grondgebied mag worden ingezet. Voor Kiev zou het een tactische stap kunnen zijn om met dit ogenschijnlijk bescheiden wapensysteem, deze voorwaarden in de wind te slaan. Als een reactie van de westerse partners uitblijft kunnen de grenzen aan de inzet van ander meer indrukwekkend wapentuig ook opgerekt worden.

Vanuit Australië is nog niet gereageerd door SYPAQ, de fabrikant van de drones, en evenmin door de politiek. De Australische gepensioneerde generaal en veelgevraagde commentator Mick Ryan heeft wel van zich laten horen in de media en noemt het nieuws ‘fantastisch’. Volgens hem laat het de waarde van de Australische steun aan Oekraïne zien. Volgens de oud-generaal is het ‘aan hen om te beslissen of ze de drone in Oekraïne of Rusland gebruiken.’

Origami des doods

De Corvo PPDS wordt sinds 2019 gebruikt door het Australische leger. Het apparaat heeft het uiterlijk van een zelfgemaakt minivliegtuig. Naast de motor zijn rubber en gewaxt karton de belangrijkste onderdelen. De drone weegt 2,4 kilogram en kan tot 3 kilogram aan vracht dragen. Afhankelijk van het gewicht van het toestel en de batterij kan het afstanden tussen de 40 en 120 kilometer overbruggen met een snelheid van 60 kilometer per uur. Met een prijs van enkele duizenden euro’s per eenheid is dit apparaat naar militaire maatstaven buitengewoon betaalbaar. Bovendien worden de drones geleverd als bouwpakketten om de kosten verder te drukken. Sinds de aanval op Rusland heeft het apparaat een nieuwe bijnaam gekregen: de ‘origami des doods’.