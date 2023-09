VVD: Groei Schiphol blijft mogelijk

Verduurzaming van de Nederlandse luchtvaart staat centraal in de VVD-plannen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. In het vandaag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma is het luchtvaartbeleid te vinden onder het kopje ‘Nederland en de wereld op een schone manier ontdekken’.

Het streven van de VVD, momenteel de grootste partij, luidt: ‘We zetten in op het vergroenen van de luchtvaart. Zo kunnen we op een verantwoorde manier de wereld blijven verkennen en komt ‘duurzaam vliegen’ een stap dichterbij.’ Genoemde maatregelen om dit te realiseren zijn onder andere het elektrificeren van ‘de karretjes die vliegtuigen vervoeren, de taxibots’ en het verhogen van het verplichte percentage bij te mengen biobrandstof.

Met de uitspraak “We blijven vasthouden aan de hervormingsplannen van de luchthaven”, lijkt de partij zich te scharen achter hun minister van Infrastructuur en Waterstaat betreffende de vermindering van het aantal vluchten op Schiphol. Het programma specificeert echter niet wat deze hervormingsplannen precies inhouden. Het verduurzamen van de Nederlandse luchtvaart wordt wel als voorwaarde gesteld voor verdere groei. Daarnaast pleit de VVD voor een nachtsluiting op Schiphol, een maatregel die door de sector zelf wordt bekritiseerd.

Het VVD-programma lijkt zich vooral te richten op de grote commerciële luchtvaart. Hoewel de voorgestelde maatregelen kunnen bijdragen aan minder milieuschade, zal volledig duurzaam vliegen hiermee niet worden gerealiseerd. In Nederland werken diverse bedrijven aan de ontwikkeling van vliegtuigen die op waterstof of batterijen volledig emissievrij kunnen opereren. De rol van regionale luchthavens in de transitie naar duurzame luchtvaart blijft onderbelicht. Het programma benadrukt wel dat Lelystad Airport vluchten van Schiphol moet kunnen overnemen.

Trein

De VVD ziet naast schoner vliegen ook heil in verbeterde internationale spoorverbindingen. Hiermee kunnen consumenten eenvoudiger kiezen voor duurzamere alternatieven voor korte vluchten. De partij, onder leiding van Dilan Yeşilgöz, wil meer concurrentie op internationale trajecten. Dit zou moeten leiden tot lagere tarieven voor reizigers. Daarnaast bepleit de partij een Europees ticketsysteem om het aanschaffen van kaartjes voor internationale treinreizen te vergemakkelijken.